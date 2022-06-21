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Происшествия21 июня 2022 12:18

Сыктывкарец до смерти избил собутыльника, оскорбившего женщину

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 42-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в апреле в квартире дома на улице Морозова. Фигурант, его знакомая и ее 63-летний сожитель выпивали. В какой-то момент мужчина стал оскорблять женщину. Обвиняемый заступился за нее. Он несколько раз ударил мужчину по голову. Через непродолжительное время пострадавший скончался от последствий закрытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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