Стало известно, что будет входить в «Подарок новорожденному» в Коми

Фото: pexels.com
Стало известно, что будет в подарочном боксе новорожденного, который будут выдавать с 1 июля 2022 года в Коми. Всего коробка будет состоять из 15 наименований.
Получат такие подарки более 500 младенцев в Коми. Стоимость каждой коробки оценивается в пять тысяч рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.
В закупочных документах есть перечень предметов, которые должны входить в «Подарок новорожденному»:
— одеяло детское всесезонное;
— подушка детская;
— комплект детского постельного белья (пододеяльник, наволочка, простынь);
— наматрасник;
— пеленка легкая (2 штуки);
— пеленка теплая фланель (2 штуки);
— полотенце-уголок с варежкой для купания;
— носочки для новорожденных (2 пары);
— подгузники одноразовые для детей (1 упаковка, в ней — от 10 до 20 штук);
— крем детский увлажняющий для новорожденных;
— ватные диски хлопковые (1 упаковка);
— ватные палочки с ограничителем (1 упаковка);
— влажные салфетки для детей (1 упаковка);
— средство для купания (1 штука);
— сумка подарочная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми 4,6 тысячи семей направили маткапитал на оплату учебы (подробности)