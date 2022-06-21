Стало известно, что будет входить в «Подарок новорожденному» в Коми

Фото: pexels.com

Стало известно, что будет в подарочном боксе новорожденного, который будут выдавать с 1 июля 2022 года в Коми. Всего коробка будет состоять из 15 наименований.

Получат такие подарки более 500 младенцев в Коми. Стоимость каждой коробки оценивается в пять тысяч рублей, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

В закупочных документах есть перечень предметов, которые должны входить в «Подарок новорожденному»:

— одеяло детское всесезонное;

— подушка детская;

— комплект детского постельного белья (пододеяльник, наволочка, простынь);

— наматрасник;

— пеленка легкая (2 штуки);

— пеленка теплая фланель (2 штуки);

— полотенце-уголок с варежкой для купания;

— носочки для новорожденных (2 пары);

— подгузники одноразовые для детей (1 упаковка, в ней — от 10 до 20 штук);

— крем детский увлажняющий для новорожденных;

— ватные диски хлопковые (1 упаковка);

— ватные палочки с ограничителем (1 упаковка);

— влажные салфетки для детей (1 упаковка);

— средство для купания (1 штука);

— сумка подарочная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 4,6 тысячи семей направили маткапитал на оплату учебы (подробности)