В Сыктывкаре из-за ремонта тепловых сетей изменят движение автобусов

Фото: архив КП

В Сыктывкаре из-за ремонта тепловых сетей на улице Советской и закрытия перекрестка улиц Пушкина и Советской изменят движение автобусом под номерами 1, 23, 25, 46, 126, 5, 3, 12. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы по маршрутам под номерами 1,23 и 25 будут ехать по маршруту – Советская улица, затем Куратова и Кирова. В обратном направлении также.

Под номером 46 автобус поедет по Кирова, затем по улице Каликовой, далее по Ленина и Бабушкина.

№ 126 отправится по Кирова, затем по Каликовой, проедет по Ленина и Орджоникидзе.

По маршруту № 5 – Интернациональная, затем Бабушкина, после этого по Ленина, затем по Каликовой и по Советской.

Автобус № 3 будет ездить через Советскую улицу по Каликовой, после проследует по улицам Ленина и Орджоникидзе.

Автобус № 12 – по Кирова, Каликовой, после по Ленина, Бабушкина, Интернациональной и Орджоникидзе.

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