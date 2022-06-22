Стала известна судьба пропавшего вахтовика из Коми

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми завершены поиски пропавшего 62-летнего вахтовика Станислава Печорского из Усинска. Об их прекращении сообщили в социальных сетях волонтеры «Лизы Алерт».

По данным добровольцев, мужчина найден живым. О причинах его долгого отсутствия и состоянии пропавшего волонтеры умалчивают.

Напомним, Станислав Печорский с января 2022 года не выходил на связь с близкими. Все это время он считался пропавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми начались поиски двоих пропавших рыбаков-пенсионеров (подробности)