В Коми преступника вернули с исправительных работ в тюрьму

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Верховный суд Коми снова направил отбывающего принудительные работы осужденного в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в 2017 году молодого человека признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Осужденный отбыл половину срока, и остальное наказание ему заменили принудительными работами.

Однако молодой человек злоупотребил доверием. В начале марта 2022 года осужденного заметили на КПП исправительного центра пьяным. Употребление алкоголя считается злостным нарушением и влечет замену неотбытой части наказания лишением свободы.

На суде молодой человек уверял, что выпил газировки и не догадывался, что кто-то добавил туда алкоголь. Княжпогостский районный суд пришел к выводу, что осужденный способен исправиться без изоляции от общества. Однако Верховный суд с таким решением не согласился и отправил преступника обратно в колонию строгого режима.

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