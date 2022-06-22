Трое сыктывкарцев ограбили в лесу своего знакомого

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал троих местных жителей виновными в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне прошлого года. Трое эжвинцев знали, что у их знакомого была крупная сумма. Злоумышленники решили эти деньги похитить. Для этого один из сообщников должен был под любым предлогом привезти жертву в лес, а двое других – его ограбить.

Один из мужчин пообещал потерпевшему вернуть долг. Для этого злоумышленник отвез его в лес. Двое сообщников в масках напали на знакомого, связали руки веревками и забрали из кармана куртки 54 тысячи рублей. Эту сумму злоумышленники поделили на троих.

Двоих из них приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима. Третий фигурант два года проведет в исправительной колонии общего режима.

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