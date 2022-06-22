В Госсовет Коми внесли кандидатуры на должности постпреда и министра финансов

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Глава Коми Владимир Уйба внес в Государственный Совет республики кандидатуры на должности постпреда и министра финансов. Кандидатуры представили на предсессионном заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

На должность министра финансов Коми внесли кандидатуру Владимира Казакова, а на должность постоянного представителя при президенте России – Сергея Мамонова. Казаков стал и.о. зампреда правительства Коми – министра финансов 1 марта 2022 года. Депутаты решили поддержать обе кандидатуры. Голосование по кадровым вопросам состоится в четверг, 23 июня.

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