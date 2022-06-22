Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 13:39

В Госсовет Коми внесли кандидатуры на должности постпреда и министра финансов

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Глава Коми Владимир Уйба внес в Государственный Совет республики кандидатуры на должности постпреда и министра финансов. Кандидатуры представили на предсессионном заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

На должность министра финансов Коми внесли кандидатуру Владимира Казакова, а на должность постоянного представителя при президенте России – Сергея Мамонова. Казаков стал и.о. зампреда правительства Коми – министра финансов 1 марта 2022 года. Депутаты решили поддержать обе кандидатуры. Голосование по кадровым вопросам состоится в четверг, 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госсовет согласовал кандидатуру первого зампреда правительства

Ее внес в парламент глава Коми