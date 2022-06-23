В Сыктывкаре 19-летний водитель «Приоры» сбил человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 22 июня, в Сыктывкаре «Лада Приора» сбила пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.20. 19-летний молодой человек за рулем «Приоры» по улице Печорской со стороны Карла Маркса. На перекрестке с улицей Энгельса легковушка сбила пешехода. Он переходил дорогу на красный свет.

В результате ДТП пострадавшего увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки справа и другими травмами. Установить личность пешехода пока не удалось.

Водитель получил права в 2021 году. Его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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