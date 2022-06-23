Жители Сыктывкара массово жалуются на затопленный из-за дождей Набережный проезд

Фото: Валерия КУЗНЕЦОВА

Жители Эжвинского района Сыктывкара возмущены тем, что одна из улиц оказалась полностью затоплена после дождей. По их мнению, неправильно установленные ливневки не справляются с водой на асфальте.

— Радости нет предела! Теперь можно покупать лодку и плыть к дому, — пишет Валерия К., которая сопроводила свой пост красноречивыми фото.

Больше всего горожане негодуют из-за того, что на Набережном проезде только-только уложили новый асфальт, а конструкции для слива воды так правильно и не были установлены. Некоторые эжвинцы все же надеются, что это всего лишь промежуточный вариант и ещё один слой асфальта будет: тогда и вода поднимется до уровня ливневок, считают они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми планируется возведение купола колокольни на Богоявленский храм в Лялях (подробности)