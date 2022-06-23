Трое сыктывкарцев купили у мошенников билеты

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Мошенники обокрали троих жителей Сыктывкара под предлогом покупки билетов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарец 1990 года рождения решил купить билет на рейс «Сыктывкар-Киров». Жителю столицы Коми прислали ссылку в мессенджере. Мужчина перешел туда, и с его карты исчезло 18 750 рублей.

Сыктывкарка 1996 года рождения попыталась купить билет на автобус Сыктывкар – Москва. Используя мобильное приложение банка, она перевела 3,5 тысячи рублей на неизвестный счет. Однако поездка не состоялась, а вернуть деньги девушка так и не смогла.

Молодой человек 1995 года рождения захотел купить билет на автобус Сыктывкар – Котлас. В приложении он выбрал удобную дату и время, а затем получил в мессенджере ссылку для оплаты. Сыктывкарец ввел реквизиты карты, и оттуда сняли деньги. Возбуждены уголовные дела.

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