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Общество23 июня 2022 9:37

На дорогах Коми из-за спецоперации резко увеличится число экипажей ДПС

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми объявлена спецоперация на дорогах. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, на региональных дорогах увеличится число дежурящих экипажей ДПС. Инспекторы намерены выявлять злостных нарушителей ПДД и нетрезвых водителей.

В ведомстве уточнили, что операция пройдет с 24 по 26 июня.

- Автоинспекторы проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 24 по 26 июня 2022 года, - заключили в ГИБДД.

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