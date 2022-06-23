На дорогах Коми из-за спецоперации резко увеличится число экипажей ДПС

Фото: архив "КП"

В Коми объявлена спецоперация на дорогах. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, на региональных дорогах увеличится число дежурящих экипажей ДПС. Инспекторы намерены выявлять злостных нарушителей ПДД и нетрезвых водителей.

В ведомстве уточнили, что операция пройдет с 24 по 26 июня.

- Автоинспекторы проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 24 по 26 июня 2022 года, - заключили в ГИБДД.

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