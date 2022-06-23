Поликлиники и больницы Коми получают новое оборудование

Медучреждения Коми получают новое оборудование для исследований и лечения пациентов. Об этом в своем докладе сообщил во время выступления в Госсовете руководитель региона Владимир Уйба.

По его словам, за минувший год стационары Коми получили более 770 единиц медтехники. Данная цифра вдвое больше показателя 2020 и в 10 раз выше - 2019 года.

– В 2021 году впервые за 10 лет в районные больницы масштабно и единовременно поступила высокотехнологичная техника – флюорографы, маммографы и рентгеновские аппараты. Теперь жителям отдалённых районов не нужно ездить на обследования в Сыктывкар или Ухту. Печорцы, например, могут пройти обследование на компьютерном томографе у себя в городе. Это стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, – отметил в своём докладе Госсовету Коми глава региона Владимир Уйба.

Программа начала действовать в 2021 году, она призвана обеспечить качественную медицинскую помощь в тех организациях здравоохранения, куда в первую очередь обращаются за помощью пациенты.

– Это крайне важно для городов и районов республики. Только за первый год реализации программы больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории получили 80 новых автомобилей и 245 единиц различного медицинского оборудования, – сказал Уйба.

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