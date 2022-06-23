Из горящего дома в Коми эвакуировались 10 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 22 июня, в Сосногорске загорелся многоквартирный дом, оттуда эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16.12 на улице Оплеснина. В многоквартирном доме загорелся подъезд. Через три минуты на место прибыли пожарные. Из квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожар удалось потушить в 16.28. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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