В Коми ввели дополнительные меры поддержки для семей с детьми

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В Коми ввели дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Эти меры поддержки носят адресный и целевой характер. Так семьи с 7 и более детьми теперь могут получать выплаты для подготовки к учебному году, а также на покупку машины. Выплату к учебному году получили 39 семей. Кроме того, автомобили купили 27 семей.

Семьи с 9 и более детьми получают социальную выплату на строительство или покупку жилья. В прошлом году такую выплату получили три семьи.

Кроме того, до 2024 года продлили действие программы регионального семейного капитала. Его размер составляет 150 тысяч рублей. Эта выплата предоставляется без учкта каких-либо критериев нуждаемости всем семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, третий или последующие дети.

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