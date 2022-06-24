В Сыктывкаре появится дублер Октябрьского проспекта

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До 2025 года в Сыктывкаре планируют построить дублер Октябрьского проспекта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

В Сыктывкаре начнут готовить документацию на проектирование и строительство улицы, которая будет дублировать Октябрьский проспект. Этим будет заниматься управление архитектуры, городского строительства и землепользования.

Дублер будет проходить в районе домов 184-200 по Октябрьскому проспекту. В настоящее время вопрос финансирования для реализации инвестпроекта еще открыт. Реализовать его планируют в 2022-2025 годах, передает БНК.

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