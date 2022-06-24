Пьяный житель Коми ударил полицейского: его посадили

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Верховный суд Коми оставил без изменения приговор жителю Ухты, который был признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе. Полицейские выполняли свои обязанности по охране общественного порядка. На одной из улиц правоохранители увидели группу нетрезвых молодых людей. Стражи порядка предложили им проехать в дежурную часть. Один из молодых людей с этим не согласился. Злоумышленник попытался ударить полицейского по голове, но тот уклонился. Тогда молодой человек пнул правоохранителя по левой ноге.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Он вышел из тюрьмы в начале февраля прошлого года. Суд приговорил ухтинца к году и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор попытались обжаловать, но Верховный суд оставил его без изменения.

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