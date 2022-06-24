Пьяный житель Коми зарезал мать и избил отца

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районе 48-летнего местного жителя обвиняют в убийстве матери, а также в том, что он избил отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в январе в Жешарте. Пьяный мужчина схватил нож и напал на мать. Злоумышленник нанес как минимум три удара в область шеи. Пострадавшая скончалась от массивной кровопотери. После этого мужчина угрожал убить отца и причинил ему телесные повреждения. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре школьник пытался зарезать мать, запретившую ему играть в компьютерные игры

Подросток не раскаивается в содеянном