Коми взяла шефство над городом в ЛНР

Фото: пресс-служба главы Коми
Коми взяла шефство над городом Ровеньки, расположенным ЛНР. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
Он отправился в Луганск и подписал с мэром Андреем Рубанцовым соглашение о сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривает подготовку города к отопительному периоду. Уйба убежден, что сотрудничество будет многолетним и затронет очень много сфер.
– Это и спорт, и культура, и образование, и здравоохранение, – сказал глава Коми.
Уйба отметил, что у каждого российского региона есть свой подшефный город или район.
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