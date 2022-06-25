В Коми построили школу на 400 мест

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В Усть-Куломском районе построили новую школу на 400 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Новая школа появилась в Помоздино. Она рассчитана на 400 учеников. Теперь в одном здании будут учиться школьники, которые ранее учились в девяти разных корпусах. Это не только жители Помоздино, но и ещё 10 соседних населённых пунктов. Летом прилегающую территорию планируют благоустроить и озеленить. Планируется, что школа примет учеников уже 1 сентября.

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