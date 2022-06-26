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Общество26 июня 2022 15:42

Область высокого давления из Арктики принесет в Коми холода

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на следующую неделю. Метеорологи передали, что циклон, который приносил дожди, уходит за Урал. Теперь, по обещаниям, вслед за ним распространится область высокого давления из Арктики.

Согласно предоставленным данным, до конца июня теперь установится холодная погода. В арктическом воздухе в ночные часы будет понижение до 2...7С, местами возможно до 0С.

В то же время воздух с каждым днем будет развиваться все сильнее. Если в понедельник, температура будет не более 15С, то уже в четверг перевалит за 25С.

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