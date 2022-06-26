«Стоит жуткий запах»: медведь разрыл одну из могил на кладбище в Коми

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Жители Ухты рассказали жуткую историю с одного из местных кладбищ. Одна из местных сообщили, что на кладбище Крохаль медведь разворотил свежие могилы. Судя по опубликованным фотографиям, животное добралось до гроба и одежды, которая разбросана вокруг.

– Вокруг разорванные вещи, стоит жуткий запах. Сообщили родственникам, – рассказала очевидица.

По мнению местных, вина в произошедшем лежит на сотрудниках ритуальных служб, которые поленились сделать глубокое захоронение на глубине двух метров, как и положено. Однако виной тому могли послужить и грунтовые воды.

– Мне кажется, не глубоко, так как захоронение было сделано зимой, и вода поднялась, и могила может опустилась, – предположили комментаторы.