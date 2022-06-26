Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2022 17:45

«Стоит жуткий запах»: медведь разрыл одну из могил на кладбище в Коми

В Ухте медведь раскопал свежую могилу из-за ее небольшой глубины
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Ухты рассказали жуткую историю с одного из местных кладбищ. Одна из местных сообщили, что на кладбище Крохаль медведь разворотил свежие могилы. Судя по опубликованным фотографиям, животное добралось до гроба и одежды, которая разбросана вокруг.

– Вокруг разорванные вещи, стоит жуткий запах. Сообщили родственникам, – рассказала очевидица.

По мнению местных, вина в произошедшем лежит на сотрудниках ритуальных служб, которые поленились сделать глубокое захоронение на глубине двух метров, как и положено. Однако виной тому могли послужить и грунтовые воды.

– Мне кажется, не глубоко, так как захоронение было сделано зимой, и вода поднялась, и могила может опустилась, – предположили комментаторы.