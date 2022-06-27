В Сыктывкаре столкнулись два мотоцикла: оба водителя в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 26 июня, в Сыктывкаре столкнулись два мотоцикла IRBIS, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в семь вечера. 27-летний мужчина ехал по объездной дороге Сыктывкара со стороны Човью в сторону города. На 13-м километре байкер врезался в другой мотоцикл, который двигался попутно. За рулем был 31-летний мужчина. Далее оба мотоциклиста съехали в правый кювет.

Один из водителей получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом правого лучезапястного сустава. У другого мотоциклиста диагностировали переломы бедра и голени. Обоих мужчин увезли в больницу.

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