В Коми с рельсов сошли три вагона с углем

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Печорском районе Коми три вагона с углем сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, которая начала проверку по факту произошедшего.

Известно, что инцидент был зафиксирован накануне, 26 июня, в 10:05 на железнодорожном пути необщего пользования. Отмечается, что уголь остался цел, а пострадавших среди людей нет.

- В настоящее время проводятся восстановительные работы. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования, - заключили в ведомстве.

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