В Коми помогли человеку, которому отказали в досрочной пенсии

Фото: пресс-служба Минтруда Коми

Прокуратура добилась восстановления права жителя Сосногорска на получение досрочной трудовой пенсии по старости. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 1987 по 1993 год мужчина работал кочегаром на котельной Яйсанского овчинно-шубного завода в Казахстане. Для сотрудников предприятия построили жилой городок. Там заявитель жил вместе со своей семьей. Завод работал круглогодично и круглосуточно. Для обеспечения работы завода и жилого городка построили котельную, которая работала без остановок и днем, и ночью. Мужчина работал сменами, растапливал и контролировал работу котлов, завозил в котельную уголь вручную тачками, дробил уголь и загружал его в топки котла, удалял шлак и золу из топок и таким же ручным способом с помощью тачки золу и шлак вывозил из котельной.

После увольнения работодатель не выдал ему никаких документов, поскольку их попросту выбросили. Трудовую книжку мужчине отдала работник отдела кадров завода. Женщина увидела, что ее выбрасывают вместе с остальными документами.

В прошлом году житель Сосногорска обратился в Пенсионный фонд с заявлением об установлении досрочной страховой пенсии по старости. Однако мужчине отказали, поскольку время работы на заводе в стаж работы не включили. Прокуратура обратилась в суд, и в итоге жителю Коми назначили пенсию.

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