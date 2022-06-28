В Сыктывкаре переполнены холодильники с кровью

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В Сыктывкаре переполнены холодильники с донорской кровью. Об этом сообщает городская Служба крови.

В настоящее время холодильники эритроцитных компонентов практически полны. Центр крови работает по заявкам больниц, и в последнее время они сократились. Медучреждения стали брать меньше крови, и поэтому запасы возросли до предельных объемов. Эритроциты хранятся не более 42 дней.

– И чтобы не допустить появление просроченной продукции и дальнейшей её утилизации, мы вынуждены приостановить прием доноров на кровь без записи, – говорится в сообщении.

Это объявление не касается сдачи плазмы, она как была по записи, так и останется. В настоящее время недостаточно третьей группы крови с отрицательным резус-фактором.

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