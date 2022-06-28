В Коми горел дом: эвакуировались три человека

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В понедельник, 27 июня, в Вуктыле горел дом, оттуда эвакуировались три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16.01. На улице Печорской загорелся жилой частично неэксплуатируемый дом. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Пожар удалось потушить в 0.17. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На месте происшествия работали 26 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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