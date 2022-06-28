В Инте появятся «Живые окна» и этнооткрытки, посвященные эпосу и легендам Коми края

Фото: Дмитрий Яременко

Интинец Денис Яременко с художницей-иллюстратором Александрой Давыдовой создали набор открыток «Ловъя ошинь» (в переводе с коми языка «Живые окна»). Они посвящены коми эпосу и легендам края.

На платформе planeta.ru опубликован сбор средств на издание, уже силами неравнодушных на проект отправили более 15 тысяч рублей, всего на осуществление задумки необходимо 75 тысяч.

- На достигнутом мы останавливаться не намерены, переходите на страницу проекта и выбирайте понравившееся вознаграждение. Самой популярной пока оказалась поддержка деньгами, однако, не стесняйтесь приобретать то, ради чего мы здесь и собрались - наш набор открыток (он стоит всего 450 рублей)! – сообщает Денис Яременко.

Краудфандинг необходим для оплаты работы иллюстратора, печать и формирование открыток. Наборы отправятся в фонды краеведческого музея интинского района и библиотеки Инты, учебные учреждения города, а также любой желающий смогут приобрести открытки.

Это уже не первый проект Дениса и Александры, который с восторгом приняли жители и гости Коми. Ранее они издали сборник аудиосказок «Сказки Севера». Мечта команды – создать в Инте новое общественное пространство, на окнах деревянных зданий исторической части города хотят разместить сюжеты коми эпоса.

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