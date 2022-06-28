Стала известна причина эвакуации 200 посетителей из ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре

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Во вторник, 28 июня, из-за короткого замыкания в сыктывкарском торгово-развлекательном центре «Макси» эвакуировали 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, посетителей ТЦ «Макси» в Сыктывкаре экстренно попросили эвакуироваться и покинуть здание. По словам очевидцев, в торговом центре сработала сигнал пожарной тревоги. На место инцидента экстренно прибыли городские службы города.

В МЧС поступило сообщение о том, что сработала система противопожарной защиты. Выяснилось, что на втором этаже произошло короткое замыкание в электрощите. При этом горения после этого не произошло. В МЧС отметили, что эвакуировали 200 человек. Затем посетителей пустили внутрь.

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