Синоптики пообещали прорыв «холодного мешка» в Коми и потепление

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В настоящий момент Коми является самым холодным местом в европейской части России. Со слов синоптиков, сейчас республика находится в так называемом «холодном мешке».
Начальник отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС РК Ольга Козак пояснила, что сейчас регион попал сначала в циклон, а потом в антициклон из Арктики.
Улучшения ситуации стоит ждать уже 29 июня, когда воздух прогреется до 20 градусов. 30 июня «холодный мешок» порвется, и температура станет еще выше, передали в «Комиинформ».
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