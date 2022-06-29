Деньги из «Купеческого сундука» потратят на благоустройство сквера в Сыктывкаре

Фото: Александр Кириченко.

Стало известно, на что потратят денежки из «Купеческого сундука» в Сыктывкаре. Совсем недавно его «вскрыли» и обнаружили 34 260,61 рублей. Эти деньги копились горожанами восемь лет.

Напомним, объект «Купеческий сундук» установлен на пересечении улиц Советской и Куратова в 2014 году в рамках реализации проекта «Городские легенды». Он находится на историческом месте, там, где раньше шла городская торговля. Считается, что памятник, в первую очередь, посвящен купцам Сухановым, сделавшим многое для процветания родного города.

Стало доброй традицией открывать сундук накануне Дня России и Дня города. В этом году было решено передать накопленные средства на благоустройство сквера по улице Димитрова в районе дома №48. Здесь запланировано масштабное преображение: на сайте Госзакупок появилась заявка по выполнению работ в этом месте, цена контракта – 15 млн рублей. 1 июля их передадут Василию Стрекалову, руководителю проекта Один хороший человек, средства позволят реализовать задумки жильцов домов по обустройству их двора.

В сквере появятся велопарковки, детская площадка с каруселями и качелями, скамейки, урны, газон и многое другое. Работы запланировано завершить 30 сентября этого года.

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