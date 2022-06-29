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Происшествия29 июня 2022 11:41

Житель Коми требовал у знакомого деньги, угрожая игрушечным пистолетом

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Усть-Вымский районный суд признал 21-летнего жителя Удорского района виновным в вымогательстве с использованием игрушечного пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в апреле молодой человек потребовал от знакомого передать ему 10 тысяч рублей, которые тот якобы получил от него в долг. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший стал скрывался от вымогателя. Однако злоумышленник пришел к знакомому домой и избил его. После этого злоумышленник, угрожая электрошокером и детским пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Потерпевший пообещал выполнить требование.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно.

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