Пьяный житель Коми угнал машину и поехал на ней в бар

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В Сыктывкаре 32-летнего местного жителя признали виновным в покушении на угон, краже документов и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. Мужчина изрядно выпил с друзьями и понял, что денег на дорогу у него нет. Для того, чтобы добраться домой, сыктывкарец решил угнать автомобиль. Заприметив первую попавшуюся машину, злоумышленник проник внутрь, похитил оттуда свидетельство о регистрации и попытался запустить машину путем скручивания и замыкания проводов. Но сделать этого мужчина не смог, поскольку он был очень пьян.

Тогда сыктывкарец угнал автомобиль, стоящий рядом и поехал в бар. Однако жителя столицы Коми задержали полицейские. Мужчина во всем признался и выдал украденный документ. Суд приговорил сыктывкарца к 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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