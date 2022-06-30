Жители Коми могут рассчитывать на пособие в 20 тысяч рублей

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В Коми уже 20 тысяч семей получили пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФР по республике.

Как рассказали в Фонде, сумма льготы зависит от многих факторов: начиная от доходов семьи и заканчивая местом проживания. Так, например, семьи, которые живут в северной климатической зоне Коми и не имеют доходов в размере одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут получать до 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, выплата назначается родителям (иным законным представителям), которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, при соблюдении следующих условий:

- ежемесячный доход на человека в семье не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, при этом учитывается деление региона на климатические зоны;

- собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

- заявитель и дети являются гражданами РФ, постоянно проживают в РФ. Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.

Выплата назначается в размере 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума ребенка, который установлен по месту жительства – с учетом деления региона на климатические зоны. Так, с 1 июня 2022 года в южной климатической зоне Республики Коми величина прожиточного минимума ребенка составляет 15860 рублей, в северной – 20151 рубль. Если в семье несколько детей указанного возраста, выплата назначается на каждого из них.

Для назначения выплаты необходимо подать только электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства, также заявление можно подать через МФЦ. Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть служащие ряда силовых ведомств, получатели стипендии, грантов и других выплат научного или учебного заведения, студенты или самозанятые. Также могут потребоваться сведения о нахождении имущества под арестом, об имуществе, предоставленном в рамках мер соцподдержки и ряд других.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Следует отметить, что по заявлениям, поданным в июне, выплата производится за апрель, май, июнь. Далее выплата поступит в августе – за июль.

Пособие назначается на 12 месяцев (но не более чем до достижения возраста 17 лет) и продлевается по заявлению. При этом по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата назначается с 1 апреля 2022 года (но не ранее месяца достижения ребенком 8 лет).

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