В Коми ожидается аномально низкая температура воздуха

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В Коми все никак не наступит жаркое лето. Так, начало уже второго месяца ознаменуется ночными заморозками. По данным региональных синоптиков, температура воздуха опустится до -1 градуса.

Аномальная температура ожидается в четырех районах Коми. Также метеорологи сообщают о том, что в республике может разыграться ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

- В ночь на 1 июля местами в южных районах республики (Корткероском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Койгородском) ожидается до -1 градуса. Жителям рекомендуется укрыть садовые насаждения и огородные культуры полимерной пленкой, спанбондом, либо соломой, чтобы защитить их от заморозков, - говорится в штормовом предупреждении.

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