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Общество30 июня 2022 14:03

Когда жителям Коми доставят пенсии в июле

Опубликован график доставки пенсии жителям Коми в июле
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Стало известно, когда жители Коми получат пенсии в июле. Как сообщили в региональном Пенсионном Фонде, выплаты начнутся с 12 июля и продлятся до 21 числа.

Так, самыми первыми деньги получат клиенты Сбербанка, носящие фамилии на А-К. Остальным же пенсии перечислят 21 июля.

Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты на счета в других банках, получат денежные средства 19 июля.

Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.

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