Три района Коми будут опасными из-за пуска «Союза-2»

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Три района Коми объявлены временно опасными из-за пуска «Союза-2». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.
Как рассказали в ведомстве, 7 июля с космодрома «Плесецк» планируют запустить ракету-носитель с космическим аппаратом на борту. Время пуска – с 11.30 до 13.00. Резервная дата запуска – 8 июля 2022 г.
С 6 по 8 июля Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы будут временно опасными. Это связано с падением отделяющихся частей.
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