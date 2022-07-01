В Сыктывкаре 2 июля перекроют Стефановскую площадь

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Движение на Стефановской площади в Сыктывкаре ограничат на один день. Об этом сообщили в городской мэрии.

Уточняется, что перекрытие площади запланировано на 2 июля. Причиной стал республиканский выпускной «Облака-2022».

В администрации подробно рассказали о плане перекрытия и попросили горожан отнестись к неудобствам с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

— Ограничение движения транспорта будет по улице Ленина от улицы Куратова до улицы Бабушкина, а также по улице Коммунистической от улицы Интернациональной до улицы Советской с 00:00 2 июля 2022 года до 00:00 3 июля 2022 года, — говорится в релизе.

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