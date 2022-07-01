В Коми обнаружили новый очаг анемии лошадей

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В Ижемском районе выявили еще один очаг инфекционной анемии лошадей. Об этом говорится в приказе Минсельхоза Коми.

Эпизоотическим очагом стала деревня Усть-Ижма. Территория в радиусе пяти километров от улицы Центральной считается неблагополучной. В границы очага также попали Малое Галово и Кельчиюр. Ранее эпизоотическими очагами стали территории четырех личных подсобных хозяйств в Щельяюре. Территорию, находящуюся в радиусе трех километров, признали неблагополучным пунктом.

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