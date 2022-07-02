В Ухте под колесами грузовика погиб 30-летний мотоциклист

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В Ухте трагически оборвалась жизнь 30-летнего местного жителя. Мужчина насмерть разбился на своем мотоцикле вечером 1 июля.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, смертельная авария произошла на улице Космонавтов. Мотоцикл SUZUKI и грузовик МАN врезались в друг друга из-за того, что 63-летний водитель большегруза не предоставил преимущество молодому ухтинцу. В результате удара 30-летний байкер погиб на месте ДТП.

По данному факту начато разбирательство.

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