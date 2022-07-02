Около Ухтинского аэропорта была объявлена тревога из-за неполадок с самолетом

Фото: vk.com/avkomi

В Коми рядом с Ухтинским аэропортом 1 июля в шестом часу вечера была объявлена тревога. Причиной инцидента стали неполадки с самолетом.

Как уточняет группа Авиации Коми в социальных сетях, у воздушного судна не выпускалось шасси. Через 10 минут после объявлении тревоги самолет все же смог удачно приземлиться. Жертв среди экипажа нет.

- Жертв нет, воздушное судно не разрушено и отбуксировано на стоянку, - говорится в сообщении.

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