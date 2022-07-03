В Коми 62-летнюю женщину госпитализировали после опрокидывания автомобиля

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла накануне, 2 июля. В результате ДТП есть пострадавшие. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано между Сыктывкаром и Троицко-Печорском.

Около 16:50 62-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада» при повороте на Визябож не справилась с управлением и опрокинулась на проезжей части.

Водитель получила травмы разной степени тяжести, после чего была госпитализирована в больницу. Причины произошедшего выясняются.

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