«Очень рано ты ушел»: в Коми оплакивают внезапную смерть молодого мужчины

Фото: соцсети

В Сосногорске скоропостижно скончался Владимир К. Об этом сообщили его родные. Близкие рассказали, что гибель была неожиданной. Житель Коми ушел из жизни 23 июня. Причины смерти не приводятся.

– Разделите и помяните вместе с нами нашу утрату по Владимиру. Очень рано ты ушел от нас, – скорбят члены его семьи.

Владимира похоронили в родном городе. С момента смерти прошло уже две недели. О мужчине отзываются, как о добром и справедливом человеке. У него остались родители, семья и дети.

– Ушел ты не в свои года. В твоем доме слезы и горе, но останешься навсегда в нашей памяти, как друг и брат, – скорбят его близкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пропал 39-летний Александр Кравченко (подробнее)