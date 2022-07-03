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Общество3 июля 2022 9:00

«Очень рано ты ушел»: в Коми оплакивают внезапную смерть молодого мужчины

Жителя Сосногорска проводили более двух недель назад в последний путь
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Сосногорске скоропостижно скончался Владимир К. Об этом сообщили его родные. Близкие рассказали, что гибель была неожиданной. Житель Коми ушел из жизни 23 июня. Причины смерти не приводятся.

– Разделите и помяните вместе с нами нашу утрату по Владимиру. Очень рано ты ушел от нас, – скорбят члены его семьи.

Владимира похоронили в родном городе. С момента смерти прошло уже две недели. О мужчине отзываются, как о добром и справедливом человеке. У него остались родители, семья и дети.

– Ушел ты не в свои года. В твоем доме слезы и горе, но останешься навсегда в нашей памяти, как друг и брат, – скорбят его близкие.

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