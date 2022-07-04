«Помяните добрым словом»: в Сыктывкаре нашли мертвым пропавшего 39-летнего стоматолога

Фото из личного архива погибшего

В Сыктывкаре найдено тело 39-летнего Александра Кравченко. Мужчина пропал 30 июня, а сегодня, 4 июля, стало известно, что он погиб.

Труп сыктывкарца был найден в лесном массиве. По предварительным данным, Александру стало плохо, он потерял сознание и умер. Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинскому эксперту.

Скорая смерть столичного стоматолога стала шоком для его семьи и друзей. У мужчины остался любимый сын-подросток и его жена, которые все эти дни переживали за Александра. Его друзья объявили сбор средств, чтобы помочь родным достойно проводить его в последний путь.

- Друзья, в семье моих близких произошло горе: не стало Александра Кравченко. Помяните Краву добрым словом, и, если есть возможность, помогите родным его достойно похоронить, - написала подруга Валентина и указала реквизиты для сбора средств.

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