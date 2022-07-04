В реке Коми утонула машина с людьми

Фото: Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС

В деревне Калининская чуть не произошла трагедия с человеческими жертвами. В местной реке пьяные сельчане утопили авто, в салоне которого сами и находились.

По словам очевидцев, отечественная легковушка ушла под воду вместе с людьми. Через какое-то время водитель и пассажирка смогли выплыть на поверхность и выбраться на берег. К этому моменту свидетели инцидента уже успели вызвать спасателей.

- Мужчина и женщина решили отдохнуть, сели в машину ВАЗ-2114 и поехали кататься. По словам очевидцев, отдых сопровождался употреблением алкоголя. В районе 04:00 утра машина скатилась в реку Лузу. Водитель и пассажирка в этот момент находились в салона авто. Люди чудом смогли самостоятельно выбраться на берег. Сама машина оказалась полностью под водой в 10 м от берега, - цитирует издание «Комиинформ» спасателей.

Уточняется, что потерпевшим помощь медиков и спасателей не понадобилась. По данному факту начато разбирательство.