Жительница Сыктывкара чуть не осталась под завалами обрушившегося потолка жилого дома

Фото народного корреспондента и мэрии Сыктывкара

В доме по Печорской улице в Сыктывкаре обрушился потолок аварийного дома. Об этом сообщает БНК со ссылкой на местную жительницу, которая чуть не осталась под завалами. По ее словам, она чудом осталась жива.

— Я чуть не пострадала, секунду — и на меня всё рухнуло. Писали всем и звонили, — сокрушается женщина.

В городской мэрии отреагировали на инцидент, который произошёл ещё в конце июня, и сообщили, что расселение дома запланировано лишь на 2025 год.

— Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Но это было сделано после 1 января 2017 года, поэтому он не включен в перечень домов к расселению до 2025 года. Освободить и демонтировать здание планируют только после 2025 года. Пока же администрация города может предоставить гражданам маневренный фонд для временного проживания, это было сделано в 2021 году. Жильцы по этому вопросу в администрацию не обращались, — сообщает БНК со ссылкой на администрацию Сыктывкара.

На данный момент управляющая компания сделала ремонт крыши и убрала строительный мусор с лестничной площадки.

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