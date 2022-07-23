«У нее страшная болезнь»: стали известны подробности исчезновения 39-летней Миланы Русс из Коми

Фото из личного архива

Уже четыре дня в Коми ведутся поиски пропавшей жительницы Сосногорска Миланы Русс. Женщина ушла из дома в 11 утра 20 июля и не вернулась. Близкие говорят, что пропавшая никогда так надолго не уходила, а если задерживалась где-то всегда предупреждала.

Друзья и родственники Миланы Русс бьют тревогу в социальных сетях: у женщины тяжелое заболевание - эпилепсия. Они боятся, что с женщиной могло случиться что-то плохое.

- У нее болезнь страшная, из-за этого переживаю, - пишет Руслан С.

Горожане же говорят, что видели женщину накануне, 22 июля, на улице Ленина. По их словам, Милана была в нетрезвом виде и компании мужчин.

- Я ее вчера видел, она сидела с мужиками на Ленина, - пишет пользователь Baga Odinokiy.

Так или иначе, поиски Миланы Русс продолжаются.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, окрашеные светлые волосы, серые глаза.

Была одета в желтую футболку, синие джинсы, на ногах — желто-синие кроссовки. С собой женщина взяла сумку.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей инфоргу поиска или по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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