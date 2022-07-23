На Украине погибли еще два военнослужащих из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

На Украине во время спецоперации погибли гвардии лейтенант Рустам Абдусаторович Ниязов и рядовой запаса Виталий Николаевич Чупров. О смерти военнослужащих сообщил жителям Коми глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона поделился с моментами из жизни уроженцев Коми и выразил глубочайшие соболезнования семьям военных. Он заявил, что память о Чупрове и Ниязове никогда не будет стерта.

— Рустам Абдусаторович вырос в Сыктывкаре. С детства выбрал профессию военного – пошёл по стопам отца, который работает военным комиссаром Удорского района. Успешно окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. Служил по контракту в городе Знаменск Астраханской области начальником расчёта боевой машины реактивной артиллерийской батареи. Виталий Николаевич родился и вырос в деревне Вертеп Ижемского района. Близкие отзываются о нём как о добром, творческом и очень талантливом человеке. Служил в военной пехоте. Мы будем хранить память о них. Искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, — написал в соцсетях глава Коми Владимир Уйба.

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