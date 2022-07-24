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Общество24 июля 2022 6:00

Резко оборвались поиски молодого мужчины из Коми

В Воркуте нашли пропавшего 38-летнего Александра Косицкого
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Коми завершены поиски 38-летнего Александра Косицкого. Об этом накануне, 23 июля, сообщили волонтеры «Лиза-Алерт». Жителя Воркуты поисковики разыскивали пару дней.

Александр в день пропажи, 21 июля, вышел из дома, и после этого связь с ним оборвалась. Родные сразу обратились за помощью в его поисках к добровольцам и в полицию. Информация начала стремительно распространяться также и в социальных сетях.

О состоянии мужчины и о том, где он находился, ничего не сообщается. Известно лишь только, что его нашли живым.

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