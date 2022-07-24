Три муниципалитета Коми лидируют по заболевшим коронавирусом

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Роспотребнадзор Коми поделился данными по заболеваемости коронавирусом в городах республики. По данным ведомства, по состоянию на 24 июля, по числу выявленных случаев заболевания ковидом лидируют три муниципалитета – Сыктывкар, Усинск и Сосногорск.

Передается, что больше всего инфицированных в Сыктывкаре, где зарегистрировано шестеро заболевших, в Сосногорском районе и Усинске – по четыре пациента.

Всего официально подтверждено 17 случаев заболевания, из которых 13 попали в больницу, выздоровели – 2, погибших нет.

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