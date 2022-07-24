«Выволок обмякшее тело»: жуткая история произошла с 9-летним мальчиком в Коми

Фото: архив КП

Житель Сыктывдина с инвалидностью спас тонущего 9-летнего ребенка около поселка Яснэг. Самому местному жителю сейчас 68 лет. На месте происшествия он оказался случайно.

Юрий Авдеев вместе со своей семьей ехал рядом с мостом, когда увидел, что по правую сторону от него идет пожилой мужчина с мальчиком. В какой-то момент взрослый резко ушел под воду, а вместе с ним и ребенок.

В этот момент Юрий прыгнул с моста через ограждение, схватил ребенка и попытался выволочь из-под моста. Вскоре на помощь пришел его занять, который спустился вниз и помог поднять мальчика на сооружение.

– Я поднырнул, ухватился за его руку и буквально выволок обмякшее тело парня из-под моста, – рассказал Юрий.

Когда мальчика вынесли на берег, ему пришлось делать искусственное дыхание. Со слов очевидцев, у ребенка выплеснулось около половины стакана воды, и он задышал. Спасти удалось и дедушку, уточнили в газете «Наша жизнь».

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